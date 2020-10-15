Рецептурно-производственный отдел "Госаптеки" вновь открылся в Дзержинске Общество

Рецептурно-производственный отдел "Госаптеки" на бульваре Химиков в Дзержинске получил новую лицензию на производство лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе аптеки.

Теперь дзержинцы имеют возможность получать препараты по индивидуальным рецептам в течение 1-2 дней, а в некоторых случаях даже в день заказа. "Госаптека" – единственная аптечная организация во всем городе, которая занимается изготовлением лекарств по индивидуальным рецептам.

Чтобы переоформить лицензию, Нижегородская областная фармация проделала большую работу: в помещении аптеки был проведен ремонт и полностью заменена система вентиляции. Кроме того, было закуплено новое, более мощное и современное оборудование (в том числе, аквадистилляторы - приборы для получения дистиллированной воды), а большинство процессов были компьютеризированы.

По словам заведующей филиалом "Госаптеки" Анны Поповой, лекарства по индивидуальным рецептам очень востребованы у населения, поскольку предусматривают дозировку действующих веществ с учетом возраста, веса и особенностей здоровья пациента. В то же время, современные аптеки в подавляющем большинстве продают только готовые лекарственные формы.

"Когда Нижегородская областная фармация в 2019 году принимала на баланс данную аптеку, мы сразу ставили своей целью сохранить возможность изготовления лекарств по индивидуальным рецептам. Хотя было понятно, что придется приложить к этому немало усилий: вентиляций не соответствовала требованиям, а это – очень большой пласт работ. Кроме того, наложилась ситуация с пандемией коронавируса – попросту некому было принимать документы на лицензирование!" - рассказала Анна Попова.

Тем не менее, специалисты НОФ закончили работы в максимально сжатые сроки, и аптека получили новую лицензию на изготовление лекарственных препаратов, включая стерильные лекарственные формы.

Теперь рецептурно-производственный отдел планирует изготавливать до 60 лекарственных форм в день, в том числе, микстуры, сиропы, инъекционные растворы и сложные капли. Как отмечают фармацевты, работающие в производственном отделе, наиболее востребованы детские препараты в индивидуальных дозировках. Стоимость таких препаратов в среднем ниже, чем готовых лекарственных форм, а с открытием отдела в городе такие лекарства станут еще дешевле, поскольку исключаются затраты на транспортировку.

В отделе работают 5 человек, в том числе, фармацевт-технолог и провизор-аналитик. В плановом режиме сотрудники делают так называемые "внутриаптечные заготовки" лекарственных препаратов, которые также поставляются в другие аптечные организации сети "Госаптека" в Дзержинске.

"Кроме того, мы имеем большие планы по обеспечению медицинских учреждений собственными лекарственными препаратами. В первую очередь, речь идет о Дзержинском перинатальном центре и госпитале ветеранов войн им. А.М. Самарина", - пояснила Анна Попова.

Напомним, что в розничной сети "Госаптека" Нижегородской областной фармации изготовлением лекарств по индивидуальным рецептам занимаются 6 аптечных организаций: в Заволжье, Кстово, Арзамасе, Выксе, Семенове и Дзержинске.