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Происшествия

Следователи проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в Кстовском районе

23 октября 2020 10:40  [89] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Следователи проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в Кстовском районе. Об этом сообщается на сайте Приволжского СУ на транспорте СК России.

Ранее в одном из новостных сюжетов говорилось, что рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесистой местности обнаружены нефтепродукты.

По информации СМИ, в 2018 году в результате аварии на коллекторе, через который перегоняют стоки после промывки железнодорожных цистерн с нефтепродуктами, прошёл разлив нефтепродуктов, последствия которого полностью не ликвидированы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе во взаимодействии с железнодорожниками.

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