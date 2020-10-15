Следователи проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в Кстовском районе Происшествия

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Следователи проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в Кстовском районе. Об этом сообщается на сайте Приволжского СУ на транспорте СК России.

Ранее в одном из новостных сюжетов говорилось, что рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесистой местности обнаружены нефтепродукты.

По информации СМИ, в 2018 году в результате аварии на коллекторе, через который перегоняют стоки после промывки железнодорожных цистерн с нефтепродуктами, прошёл разлив нефтепродуктов, последствия которого полностью не ликвидированы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе во взаимодействии с железнодорожниками.