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Следователи проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в Кстовском районе. Об этом сообщается на сайте Приволжского СУ на транспорте СК России.
Ранее в одном из новостных сюжетов говорилось, что рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесистой местности обнаружены нефтепродукты.
По информации СМИ, в 2018 году в результате аварии на коллекторе, через который перегоняют стоки после промывки железнодорожных цистерн с нефтепродуктами, прошёл разлив нефтепродуктов, последствия которого полностью не ликвидированы.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе во взаимодействии с железнодорожниками.
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