Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2020 11:31  [6] Стригино переходит на зимнее расписание
23 октября 2020 11:14  [49] Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут позаботиться о природе, поддержав акцию "Экодесант"
23 октября 2020 11:07  [56] Нижегородский водоканал рекомендует юрлицам передавать показания счетчиков на сайте
23 октября 2020 10:27  [77] Рецептурно-производственный отдел "Госаптеки" вновь открылся в Дзержинске
23 октября 2020 10:03  [94] Специалисты ЦСМ Росстандарта рассказали, как заправляться качественным топливом
23 октября 2020 09:06  [109] Нижегородские пакгаузы планируется использовать для концертов и выставок
22 октября 2020 19:27  [395] Нижний сегодня: главные события дня
22 октября 2020 18:32  [255] Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении озера в Нижнем Новгороде
22 октября 2020 18:32  [323] Главврач больницы №30 Иван Романов призывает соблюдать противоэпидемический режим
22 октября 2020 17:57  [7612] Главврач центра по борьбе со СПИД и инфекциями Соломон Апоян обратился к нижегородцам
Общество

Нижегородский водоканал рекомендует юрлицам передавать показания счетчиков на сайте

23 октября 2020 11:07  [56] Общество

АО "Нижегородский водоканал" рекомендует юрлицам передавать показания счетчиков на сайте https://lk.vodokanal-nn.ru. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 1 декабря 2020 года основным способом передачи показаний приборов учета для выставления счетов за холодное водоснабжение и водоотведение для юридических лиц станет личный кабинет на сайте водоканала.       

Это связано с действием указа губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Прием в Центре по работе с абонентами ведется только на выдачу документов и по предварительной записи.

"Прием показаний по телефону в период пиковой нагрузки затрудняет оперативную обработку cаll-центром звонков и предоставление консультаций абонентам по остальным вопросам. И, наоборот, по причине загруженности телефонной линии часть юридических лиц не дозваниваются и не могут передать показания по телефону. Поэтому было принято решение о переадресации потока юридических лиц в личный кабинет", - пояснил директор Центра по работе с абонентами Николай Смирнов.

Новый личный кабинет доступен как для физических, так и юридических лиц. Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свои лицевые счета. Добавить договор также можно удаленно при наличии электронной подписи, выпущенной в одном из аккредитованных Минкомсвязью удостоверяющих центров.

Для юридических лиц особенно удобно то, что после регистрации абонент может добавить к своей учетной записи несколько договоров. Кроме того, собственник компании может делегировать управление лицевым счетом одному из сотрудников. При этом для каждого лицевого счета будет доступен весь спектр услуг, в том числе передача показаний приборов учета.

Передать показания счетчиков также можно:

- на главной странице сайта без авторизации в личном кабинете;

- по эл.почте  pokazanie@vodokanal-nn.ru;

- по факсу 233-99-99, доб. 9.

По всем вопросам, касающимся работы личного кабинета, можно обратиться по телефону Центра по работе с абонентами: 8 (831)233-99-99, пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph