Нижегородский водоканал рекомендует юрлицам передавать показания счетчиков на сайте Общество

АО "Нижегородский водоканал" рекомендует юрлицам передавать показания счетчиков на сайте https://lk.vodokanal-nn.ru. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 1 декабря 2020 года основным способом передачи показаний приборов учета для выставления счетов за холодное водоснабжение и водоотведение для юридических лиц станет личный кабинет на сайте водоканала.

Это связано с действием указа губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Прием в Центре по работе с абонентами ведется только на выдачу документов и по предварительной записи.

"Прием показаний по телефону в период пиковой нагрузки затрудняет оперативную обработку cаll-центром звонков и предоставление консультаций абонентам по остальным вопросам. И, наоборот, по причине загруженности телефонной линии часть юридических лиц не дозваниваются и не могут передать показания по телефону. Поэтому было принято решение о переадресации потока юридических лиц в личный кабинет", - пояснил директор Центра по работе с абонентами Николай Смирнов.

Новый личный кабинет доступен как для физических, так и юридических лиц. Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свои лицевые счета. Добавить договор также можно удаленно при наличии электронной подписи, выпущенной в одном из аккредитованных Минкомсвязью удостоверяющих центров.

Для юридических лиц особенно удобно то, что после регистрации абонент может добавить к своей учетной записи несколько договоров. Кроме того, собственник компании может делегировать управление лицевым счетом одному из сотрудников. При этом для каждого лицевого счета будет доступен весь спектр услуг, в том числе передача показаний приборов учета.

Передать показания счетчиков также можно:

- на главной странице сайта без авторизации в личном кабинете;

- по эл.почте pokazanie@vodokanal-nn.ru;

- по факсу 233-99-99, доб. 9.

По всем вопросам, касающимся работы личного кабинета, можно обратиться по телефону Центра по работе с абонентами: 8 (831)233-99-99, пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00.