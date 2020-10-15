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Общество

Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут позаботиться о природе, поддержав акцию "Экодесант"

23 октября 2020 11:14  [49] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ" напоминают клиентам, что сейчас в Дзержинске и Кстове проходит акция "Экодесант". Теперь в рамках ее проведения жители городов могут не только перейти на электронные квитанции, но и утилизировать батарейки. Боксы для их приема установлены в офисах.

До конца ноября любой клиент может не только получить квалифицированную консультацию, оплатить квитанцию, но и сдать солевые, щелочные и литиевые батарейки, а также аккумуляторы от сотовых телефонов. В дальнейшем элементы питания будут переданы в специализированную организацию для последующей утилизации. Таким образом, компания предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Информация об акции размещена на сайте ЕРКЦ, а также на страницах в соцсетях в группе "ЕРКЦ г.Дзержинск, г.Кстово".

"ЭнергосбыТ Плюс" заботится об экологии и призывает клиентов поддержать акцию "Экодесант", а также приводит ряд фактов в пользу поддержки акции:

- 93% бумаги производится из деревьев.

- Для рассылки квитанций каждый месяц требуется 90 тонн бумаги, а это – 5000 деревьев, каждое из которых росло 35 лет.

- Бумага составляет треть всех бытовых отходов.

- Каждое дерево производит около 92 литров чистого кислорода в день.

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