Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 октября 2020 11:54  [94] Памп-трек и веревочный городок появились в Выксе
22 октября 2020 17:11  [629] Автокинотеатр и концерты для просмотра из машин планируются к юбилею Нижнего Новгорода
22 октября 2020 16:22  [268] "Благодаря взаимодействию национального и партийного проектов преображаются сельские ДК", - Сергей Горин
22 октября 2020 15:18  [349] Еще один музей Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде
22 октября 2020 10:02  [238] Центральную улицу Дивеева благоустроили
21 октября 2020 16:14  [275] Нижегородцев пригласили на онлайн-концерты "Классика рядом с домом"
21 октября 2020 11:49  [294] "Ростелеком" подготовил подарки клиентам в новой онлайн-игре "Тройная удача"
21 октября 2020 09:49  [250] Театральную площадь открыли после благоустройства в Дальнем Константинове
20 октября 2020 13:33  [301] "Т Плюс" установила детскую площадку в парке "Утиное озеро" в Дзержинске
20 октября 2020 12:16  [382] Музей может появиться в здании нижегородского речного вокзала
Культура и отдых

Памп-трек и веревочный городок появились в Выксе

23 октября 2020 11:54  [94] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Памп-трек и веревочный городок появились в Выксе в ходе второго этапа благоустройства лесопосадки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В итоге здесь появились памп-трек, веревочный городок, детская и спортивная площадки с уличными тренажерами. Всего было направлено 13 млн рублей.

"Выкса – активно развивающийся город. В рамках реализации нацпроекта здесь в этом году благоустраивается сразу несколько объектов. В городском округе всегда общественные пространства получаются живыми - такими, какими их хотят видеть сами выксунцы. Хочу поблагодарить местных жителей за активное участие в проекте формирования комфортной городской среды. Именно эффективное взаимодействие с людьми, ради которых преображаются общественные пространства, и является одной из задач национального проекта", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что Выкса также дважды становилась победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические поседения".

В прошлом году проходил первый этап благоустройства на этом участке, он включал в себя устройство пешеходных и велодорожек, уличного освещения, монтаж система видеонаблюдения. Также здесь установили скамейки и урны. Ранее в лесопосадке также появилась специализированная площадка для выгула собак.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей в соответствии с утвержденными нацпроектами президентом Владимиром Путиным.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph