Памп-трек и веревочный городок появились в Выксе Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Памп-трек и веревочный городок появились в Выксе в ходе второго этапа благоустройства лесопосадки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В итоге здесь появились памп-трек, веревочный городок, детская и спортивная площадки с уличными тренажерами. Всего было направлено 13 млн рублей.

"Выкса – активно развивающийся город. В рамках реализации нацпроекта здесь в этом году благоустраивается сразу несколько объектов. В городском округе всегда общественные пространства получаются живыми - такими, какими их хотят видеть сами выксунцы. Хочу поблагодарить местных жителей за активное участие в проекте формирования комфортной городской среды. Именно эффективное взаимодействие с людьми, ради которых преображаются общественные пространства, и является одной из задач национального проекта", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что Выкса также дважды становилась победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические поседения".

В прошлом году проходил первый этап благоустройства на этом участке, он включал в себя устройство пешеходных и велодорожек, уличного освещения, монтаж система видеонаблюдения. Также здесь установили скамейки и урны. Ранее в лесопосадке также появилась специализированная площадка для выгула собак.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей в соответствии с утвержденными нацпроектами президентом Владимиром Путиным.