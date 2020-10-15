Нижегородец случайно попал петардой в окно жилого дома, ущерб составил 700 тысяч рублей Происшествия

Нижегородец случайно попал петардой в окно жилого дома. Ущерб составил 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 октября 2020 года.

Судом установлено, что 28 декабря 2019 около 22 часов нижегородец в состоянии алкогольного опьянения у подъезда жилого дома на ул. Ванеева в Советском районе запустил пиротехническое изделие.

После выстрела светящийся заряд изменил траекторию, пробил стекло лоджии одной из квартир и попал в спальню. Далее начался пожар, который удалось потушить через 1,5 часа.

Было возбуждено дело по ст.168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).

Суд назначил 38-летнему мужчине наказание - 1 год исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Гражданский иск потерпевшей стороны передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.