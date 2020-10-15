Депутаты думы Дзержинска попросили медиков уделять больше внимания информированию жителей города Общество

Фото: с сайта думы Дзержинка

Депутаты комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту думы Дзержинска на очередном заседании рассмотрели ряд вопросов.

Один из них касался организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. На заседание комитета депутаты пригласили руководителя городской больницы №2 Андрея Дьякова, чтобы задать вопросы о том, как в городе организована работа в связи пандемией коронавируса.

"К нам поступает много вопросов от жителей, как работают больницы, как действовать, если есть опасность заражения, куда звонить", - пояснил председатель комитета Александр Терентьев.

Андрей Дьяков рассказал, что возглавляемое им учреждение переведено в режим госпиталя, который работает только с коронавирусными больными, плановый прием закрыт. Предусмотренная заполняемость госпиталя - 300 мест.

Он сообщил, что для дзержинцев проводится бесплатная вакцинация от гриппа не только на базе городских лечебных учреждений, но специалисты регулярно выезжают непосредственно на территорию города, в крупные торговые центры, к проходным предприятий. Для улучшения информирования жителей на базе больницы организован единый колл-центр.

"Надеемся, что вы наладите коммуникацию с жителями, чтобы у людей была возможность получить исчерпывающую информацию на возникающие вопросы", - сказал депутат Андрей Касьянов.

Еще одной важной темой, которую обсудили депутаты, стала организация школьного питания. Как проинформировала заместитель главы города Ольга Жаворонкова, с начала нового года, согласно указу президента, организовано бесплатное горячее питание для детей из начальной школы. Средства для обеспечения питания выделяются, в том числе, и из местной казны. В октябре была проведена проверка, в ходе которой не было выявлено нареканий.

В ответ на вопрос Александра Терентьева о действии мер поддержки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, представители администрации уточнили, что из муниципального бюджета идет софинансирование завтраков для школьников 5-9 классов. Также бесплатное двухразовое питание получают дети 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным программам.

"Депутатов волнует вопрос, связанный с обеспечением питания и сохранением тех льгот, которые финансирует, в том числе, и наш бюджет", - прокомментировал Александр Терентьев.

К следующему заседанию депутаты попросили предоставить информацию об организации льготного питания на следующий год, в том числе, за счет поддержки местного бюджета: как расчеты, так и обратную связь от родительских комитетов.

Помимо этого, целый ряд вопросов был задан депутатами руководителю МБУ "Централизованная библиотечная система города Дзержинска" Татьяне Ивановой. Депутаты комитета в предыдущем созыве говорили о недостаточно эффективной работе этого учреждения, поэтому его деятельность вновь стала предметом обсуждения.

Депутаты интересовались заполнением штата библиотек, спектром предоставляемых платных услуг, поиском грантовой поддержки, в целом видением развития системы городских библиотек. Председатель Контрольно-счетной палаты города Эльвира Топко представила депутатам выводы по итогам проверки, проведенной в МБУ "ЦБС".

"Комитет дал администрации города поручение принять решение о дальнейшей работе ЦБС, а именно разработать стратегию развития учреждения и представить ее депутатам", - резюмировал председатель комитета Александр Терентьев.