Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
25 октября 2020 09:04  [32] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем автомобилиста
25 октября 2020 00:01  [194] Эксперты рассказали, какие повседневные продукты подорожают в ближайшее время в России
24 октября 2020 16:41  [421] Пропавшая два дня назад в Нижнем Новгороде 16-летняя девушка найдена живой
24 октября 2020 15:23  [609] Спасенные в 2015 году фламинго окончательно адаптировались в Нижегородской области
24 октября 2020 13:20  [262] Изменилась дата проведения Beauty Ball в Нижнем Новгороде
24 октября 2020 11:00  [308] Ключевыми темами благоустройства набережной Федоровского станут театр, природа и действия
24 октября 2020 10:49  [898] Известны данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах
24 октября 2020 09:31  [252] Подросток пропал в Нижнем Новгороде
23 октября 2020 19:03  [1107] Нижний сегодня: главные события дня
23 октября 2020 18:16  [385] "Фонд "НОНЦ" - это герои нашего времени", - Александр Сергеев
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем автомобилиста

25 октября 2020 09:04  [32] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников автомобильной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 октября.

"Ваша профессия – одна из самых востребованных. Без быстрого, качественного и надежного транспортного обслуживания невозможно представить нормальное функционирование промышленности, строительства, медицины, торговли, ЖКХ, туризма – да практически всех сфер жизнедеятельности", - сказал он.

Глеб Никитин отметил, что работа водителей связана с ежедневным риском и требует высокой ответственности. Особенно это касается пассажирских перевозок, служб экстренного реагирования, транспортировки пациентов в медучреждения.

"Особая признательность ветеранам - за вклад в становление автотранспортной отрасли, за верность профессии, выдержку и терпение", - заявил губернатор.

"Это праздник не только тех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта: механиков, диспетчеров, работников автосервисов, - но и обычных автолюбителей, которых с каждым годом становится все больше. Хочу пожелать всем, кто не представляет своей жизни без автомобиля, безопасных дорог и надежных попутчиков. Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и удачи на дорогах, дорогие автомобилисты!", - заключил он.

 

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph