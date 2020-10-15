Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем автомобилиста Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников автомобильной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 октября.

"Ваша профессия – одна из самых востребованных. Без быстрого, качественного и надежного транспортного обслуживания невозможно представить нормальное функционирование промышленности, строительства, медицины, торговли, ЖКХ, туризма – да практически всех сфер жизнедеятельности", - сказал он.

Глеб Никитин отметил, что работа водителей связана с ежедневным риском и требует высокой ответственности. Особенно это касается пассажирских перевозок, служб экстренного реагирования, транспортировки пациентов в медучреждения.

"Особая признательность ветеранам - за вклад в становление автотранспортной отрасли, за верность профессии, выдержку и терпение", - заявил губернатор.

"Это праздник не только тех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта: механиков, диспетчеров, работников автосервисов, - но и обычных автолюбителей, которых с каждым годом становится все больше. Хочу пожелать всем, кто не представляет своей жизни без автомобиля, безопасных дорог и надежных попутчиков. Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и удачи на дорогах, дорогие автомобилисты!", - заключил он.