Нижегородские добровольцы станут инклюзивными волонтерами Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские добровольцы станут инклюзивными волонтерами, будут помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".



В волонтерском центре на территории Парка Победы 22 октября 2020 года состоялось обучение. В рамках проекта добровольцы будут оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в быту, транспортировке, сопровождению в больницы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность нового направления деятельности волонтеров Победы.

"Сейчас особенно необходимо помогать пожилым и людям с хроническими заболеваниями, инвалидностью. Поддержка от волонтеров становится для многих настоящим спасением. Это не только конкретная помощь, но и общение, которое так важно для каждого. При этом добровольцы соблюдают все требования безопасности в условиях пандемии", - сказал Глеб Никитин.

На мастер-классе участники разобрали практические кейсы взаимодействия с незрячими людьми и инвалидами-колясочниками, а также освоили терминологию.

Спикером на обучении выступил руководитель проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", руководитель нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.

На сайте волонтерыпобеды.рф принимаются заявки от желающих стать добровольными помощниками.

Волонтерский центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Оставить заявку на помощь можно по телефону горячей линии: 8 (831) 410 81 10.