Опубликован список дорог, ремонтируемых в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Опубликован список первых 19 участков дорог, которые будут ремонтировать в Нижнем Новгороде в 2021 году по нацпроекту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Автозаводский район

Будут отремонтированы участки дорог по пр. Молодежному (от пр. Октября до ул. Безводная), ул.Минеева (от ул.Коломенской до ул.Космическая), ул. Коломенской (от ул. Лескова до Колхозной).

Приведут в порядок и дорогу на поселок Новое Доскино (от ж/д переезда "Петряевка" до ж/д в пос. Н.Доскино).

Сормовский район

Пройдет ремонт дорожного покрытия по улицам Стрелковой (от пр. Кораблестроителей до дома №81 по ул. Стрелковой), Сутырина (уч.1 от пер.Союзного до ул.Старая Канава), Свободы (от ул.Баррикад до ул.Хальзовской) и пр.Кораблестроителей (от ул. Баренца до ул. Коновалова).

Приокский район

Приведут в порядок улицы Геологов и Кащенко (от ул.Ларина до ул.Шапошникова) и транспортную развязку на пересечении пр.Гагарина с ул.Ларина.

Нижегородский район

В нормативное состояние планируется привести дорожное покрытие по ул. Родионова (от ул. Б.Печерская до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, лестницами) и Казанскому шоссе (от ул. Родионова до знака "Нижний Новгород" с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, разворотной площадкой).

Московский район

Продолжится ремонт дорог и в Московском районе. Так, новый асфальт уложат по ул. Чаадаева (от базы №8 до границы с Сормовским районом) и на дороге от Московского шоссе до поселка Березовая Пойма.

Ленинский район

Будут отремонтированы участки дорог по улицам Премудрова и Героя Самочкина. Кроме того, в Канавинском районе капитально отремонтируют участок по ул.Интернациональной (от ул.Приокской до ж/д переезда), а в Советском районе – Окский съезд (от пл. Лядова до Молитовского моста).

Общая площадь ремонта составит 245 тысяч кв. м, протяженность – 25 км.

В городском департаменте транспорта уточнили, что первую часть контрактов от общего объема работ планируется разыграть до конца осени. В настоящее время проведены мероприятия по обследованию объектов с целью выявления дефектов.

Список пополнится еще несколькими объектами, контракты планируется разыграть на втором этапе проведения торгов.

Напомним, что 934 млн рублей направлены на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году в Нижнем Новгороде, в том числе из федерального бюджета – 904 млн рублей и 30 млн рублей из городского.