"ТНС энерго НН" приостанавливает очное обслуживание клиентов до 30 октября

Отделения и участки ПАО "ТНС энерго НН" в Нижегородской области с 23 по 30 октября 2020 года приостанавливают очное обслуживание потребителей электроэнергии и запись в Центры обслуживания клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Такое решение принято в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.
В пресс-службе добавили, что с потребителями – частным клиентам, которые ранее были записаны в клиентские офисы, сотрудники "ТНС энерго НН" проведут прием дистанционно.
Все онлайн-сервисы компании для жителей Нижегородской области доступны круглосуточно.
Частным клиентам:
Бизнес-клиентам:
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Арзамасское отделение
8 (83147) 2-97-31
8 (83147) 2-97-32
8 (83147) 2-97-33
8 (83147) 2-97-35
Балахнинское отделение
Балахнинский участок 8 (83144)6-44-13, 8 (83144)6-43-97
Городецкий участок 8(83161)9-28-07, 8(83161)9-29-05
Сокольский участок 8(83137)2-20-02
Выксунское отделение
Выксунский участок 8 (83177)6-28-16, 8 (83177)6-28-14
Ардатовский участок 8(83179) 5-21-47
Вачский участок 8(83173)6-49-19
Дивеевский участок 8(83134)4-52-39
Кулебакский участок 8(83176)5-18-20
Навашинский участок 8(83175)5-78-21
Вознесенский участок 8(83178)6-12-73
Городское отделение
Нагорный участок 89875324530
Борский участок 89875324872
Заречный участок 89101206058
Дзержинский участок 89875324804
Кстовское отделение
Кстовский участок 8(83145)7-46-60
Лысковский участок 8(83149) 5-41-43
Б.Мурашкинский участок 8(83167) 5-11-48
Д.Константиновский участок 8(83168) 5-14-83
Воротынский участок 8(83164) 2-00-08
Богородский участок 8(83170) 2-02-49
Павловский участок 8(83171) 2-07-15
Семеновское отделение
Семеновский участок 8 (83162) 5-67-10
Воскресенский участок 8 (83163) 9-22-52
Краснобаковский участок 8 (83156) 2-19-37
Останкинский участок 8 (83159) 3-32-92
Варнавинский участок 8 (83158) 3-61-33
Каликинский участок 8 (83159) 3-81-61
Сергачское отделение
Сергачский участок 8 (83191) 5-13-18
Гагинский участок 8 (83195) 2-18-35
Сеченовский участок 8 (83193) 5-16-81
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Бутурлинский участок 8 (83172) 5-37-33
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Ветлужский участок 8 (83150) 2-15-74
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Тоншаевский 8 (83151) 2-15-71
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