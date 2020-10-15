"ТНС энерго НН" приостанавливает очное обслуживание клиентов до 30 октября Бизнес

Отделения и участки ПАО "ТНС энерго НН" в Нижегородской области с 23 по 30 октября 2020 года приостанавливают очное обслуживание потребителей электроэнергии и запись в Центры обслуживания клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такое решение принято в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

В пресс-службе добавили, что с потребителями – частным клиентам, которые ранее были записаны в клиентские офисы, сотрудники "ТНС энерго НН" проведут прием дистанционно.

Все онлайн-сервисы компании для жителей Нижегородской области доступны круглосуточно.

Частным клиентам:

Передать показания:

Оплатить счёт за электроэнергию:

банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android

Через Сбербанк онлайн или автоплатеж

Через Онлайн сервисы и мобильные приложения банков-партнеров

Задать вопрос и направить документы:

Бизнес-клиентам:

Задать вопрос и направить документы:

на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи "Написать обращение как бизнес-клиент";

в личном кабинете Бизнес-клиентов;

передать документы через ЭДО, либо оставить в боксе для входящей корреспонденции в вестибюле клиентских офисов;

по телефонам для клиентов-юридических лиц (с 8:00 до 17:00 с Пн по Чт, с 8:00 до 15:45 в Пт):

Арзамасское отделение

8 (83147) 2-97-31

8 (83147) 2-97-32

8 (83147) 2-97-33

8 (83147) 2-97-35

Балахнинское отделение

Балахнинский участок 8 (83144)6-44-13, 8 (83144)6-43-97

Городецкий участок 8(83161)9-28-07, 8(83161)9-29-05

Сокольский участок 8(83137)2-20-02

Выксунское отделение

Выксунский участок 8 (83177)6-28-16, 8 (83177)6-28-14

Ардатовский участок 8(83179) 5-21-47

Вачский участок 8(83173)6-49-19

Дивеевский участок 8(83134)4-52-39

Кулебакский участок 8(83176)5-18-20

Навашинский участок 8(83175)5-78-21

Вознесенский участок 8(83178)6-12-73

Городское отделение

Нагорный участок 89875324530

Борский участок 89875324872

Заречный участок 89101206058

Дзержинский участок 89875324804

Кстовское отделение

Кстовский участок 8(83145)7-46-60

Лысковский участок 8(83149) 5-41-43

Б.Мурашкинский участок 8(83167) 5-11-48

Д.Константиновский участок 8(83168) 5-14-83

Воротынский участок 8(83164) 2-00-08

Богородский участок 8(83170) 2-02-49

Павловский участок 8(83171) 2-07-15

Семеновское отделение

Семеновский участок 8 (83162) 5-67-10

Воскресенский участок 8 (83163) 9-22-52

Краснобаковский участок 8 (83156) 2-19-37

Останкинский участок 8 (83159) 3-32-92

Варнавинский участок 8 (83158) 3-61-33

Каликинский участок 8 (83159) 3-81-61

Сергачское отделение

Сергачский участок 8 (83191) 5-13-18

Гагинский участок 8 (83195) 2-18-35

Сеченовский участок 8 (83193) 5-16-81

Большеболдинский участок 8 (83138) 2-27-23

Пильнинский участок 8 (83192) 5-18-30

Бутурлинский участок 8 (83172) 5-37-33

Спасский участок 8 (83165) 2-61-99

Княгининский участок 8 (83166) 4-15-61

Шахунское отделение

Ветлужский участок 8 (83150) 2-15-74

Тонкинский участок 8 (83153) 4-72-23

Тоншаевский 8 (83151) 2-15-71

Уренский участок 8 (83154) 2-11-59

Шарангский участок 8 (83155) 2-18-72

Шахунский участок 8 (83152) 2-18-54