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Общество

Эффективность бережливого производства оценили на АПЗ

23 октября 2020 14:58  [291] Общество

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина"

Итоги экспресс-оценки системы менеджмента бережливого производства подведены в подразделениях предприятия АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" (АПЗ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Проведенная экспресс-оценка позволяет получить единый срез, увидеть, как идет работа в целом: результаты во внедрении 5C, ТРМ, уровень вовлеченности персонала и так далее", - прокомментировал начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин.

Подразделения оцениваются с помощью универсального чек-листа, состоящего из нескольких блоков критериев, каждый из которых соответствует оценке степени применения того или иного метода БП. В ходе аудита проводятся интервьюирование сотрудников подразделения, осмотр рабочих мест, информационных досок, документов, относящихся к функционированию СМБП. Балльная система оценки результатов позволяет получить процентный показатель развития бережливого производства в конкретном подразделении и составить итоговый рейтинг подразделений АПЗ.

За две недели представители подразделений и отдела бизнес-анализа провели оценку 16 подразделений. Показателя 100% ни одно из них не добилось. Разброс в уровне внедрения методов БП объясняется тем, что где-то его инструменты внедряются давно и активно, присутствует высокий уровень вовлеченности всего коллектива, а в некоторых цехах и отделах этого пока нет.

"Экспресс-оценка позволяет найти точки роста, увидеть, как дела с БП обстоят сейчас, и что нужно предпринять, чтобы повысить свою эффективность", - сказал Роман Ляпин.

По итогам экспресс-оценки все подразделения подготовят корректирующие мероприятия, которые реализуют в ближайшем будущем. Параллельно с проведенным аудитом была возобновлена практика совещаний по бережливому производству в цехах с участием специалистов отдела бизнес-анализа.

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