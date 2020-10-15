Глеб Никитин вручил награды строителям дороги Неклюдово-Золотово Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 октября вручил награды строителям дороги Неклюдово-Золотово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Глава региона сказал, что на объекте ежесуточно трудилось до 150 человек. Было задействовано 50 единиц техники. Строительство дороги удалось завершить практически на год раньше срока.

"Благодарю всех, кто участвовал в этом масштабном проекте. Работа выполнена быстро и качественно. Уверен, что сейчас, когда мы запустили движение по дороге Неклюдово-Золотово, нижегородцы вздохнут с облегчением и смогут преодолевать этот участок пути гораздо быстрее, чем раньше", - добавил Глеб Никитин.

"Все это было бы невозможно без профессионального труда строителей-дорожников. В прошлое воскресенье они отмечали свой профессиональный праздник. Еще раз поздравляю всех, кто посвятил жизнь созданию дорог, - нынешних сотрудников и ветеранов отрасли", - сказал губернатор Нижегородской области.

Благодарностями губернатора сегодня были отмечены монтажник по монтажу сталежелезобетонных конструкций Олег Гладышев, водитель бензовоза Валерий Изонин, машинист бульдозера Алексей Крутиков, машинист экскаватора Александр Опякин, рабочий Александр Крючков, участвовавшие в строительстве дороги Неклюдово-Золотово.

Кроме того, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев вручил участникам проекта благодарственные письма от представительного органа власти.