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Происшествия

Два человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей ВАЗ в Дивеевском районе

23 октября 2020 15:27  [80] Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Два человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей ВАЗ в Дивеевском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительным данным, ДТП случилось сегодня утром 23 октября, около 9:35, на дороге Выездное - Дивеево – Сатис.

24-летний водитель, управляя ВАЗ 2111, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ 2107. При этом, водитель жигули 11-й модели остался жив, а вот водитель "семерки" и пассажир "одиннадцатой" жигули умерли до приезда скорой помощи.

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