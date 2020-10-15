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Два человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей ВАЗ в Дивеевском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
По предварительным данным, ДТП случилось сегодня утром 23 октября, около 9:35, на дороге Выездное - Дивеево – Сатис.
24-летний водитель, управляя ВАЗ 2111, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ 2107. При этом, водитель жигули 11-й модели остался жив, а вот водитель "семерки" и пассажир "одиннадцатой" жигули умерли до приезда скорой помощи.
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