Нижегородская лесная охрана получила приборы "Лесник" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Десять уникальных приборов "Лесник" для борьбы с незаконными рубками поступило на вооружение государственных лесных инспекторов Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

"Президент России поставил задачу усилить защиту лесных богатств страны, обеспечить их разумное использование. Очень важно, что именно в Нижегородской области был разработан прибор, который позволит более эффективно защищать леса региона", - сказал Глеб Никитин.

"Внедрение цифровых технологий в сферу защиты окружающей среды – один из приоритетов национального проекта "Экология". Это позволяет оперативно и объективно отследить факты нарушений, а также зафиксировать их для последующей реакции. Обязательно будем использовать нижегородские разработки и продвигать на всероссийский уровень", - добавил губернатор Нижегородской области.

Прибор "Лесник" разработан на предприятии оборонно-промышленного комплекса – ФНПЦ "Нижегородский НИИ радиотехники". По данным разработчиков, у "Лесника" нет аналогов в России. Прибор поможет лесным инспекторам при выявлении незаконных рубок и иных нарушений лесного законодательства. Система способна различать тяжелую спецтехнику, применяемую при незаконной вырубке лесов, а также работу бензопил при спиле деревьев и очистке стволов. Оповещение о незаконной деятельности происходит с помощью SMS-сообщений на телефон сотрудников лесной охраны, что не требует устойчивой сотовой связи и подключения к интернету. При необходимости можно дистанционно изменять параметры системы и организовать прослушивание обстановки на охраняемом участке.

Время работы прибора на одном комплекте элементов питания — до 20 дней. Прибор небольшого размера, его легко спрятать в лесу. Инновационный подход к борьбе с незаконной деятельностью в лесах впервые будет использован в регионе.