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Общество

ЕРКЦ напоминает о сроках оплаты квитанций за отопление и горячую воду

23 октября 2020 15:37  [66] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции за отопление и горячую воду до 25 числа включительно. Это необходимо, чтобы данная информация была учтена при формировании платежного документа за текущий месяц, отметили в пресс-службе компании.

Самый удобный способ – онлайн-оплата. Не выходя из дома, быстро и удобно, любой житель, получающий квитанции за отопление и горячую воду, без комиссии может внести плату на сайте ЕРКЦ www.erkc-dzr.ru

1. Через Личный кабинет: https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login (только для зарегистрированных пользователей), выбрав раздел "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ".

2. Через сервис "Оплатить онлайн": https://www.erkc-dzr.ru/online-services/pay-online/ (регистрация не требуется).

Заплатить без комиссии за отопление и горячую воду в Дзержинске можно также в офисе ЕРКЦ (ул. Петрищева, д. 10 А), где для удобства граждан работают еще дополнительные кассы по приему платежей. Оплату принимают в операционных окнах ЕРКЦ, расположенных в здании многофункционального центра на ул. Гастелло, д.11. а также в пунктах приема платежей компании (ТД "Лидия" (цокольный этаж) и ТД "Меркурий").

В Кстове жители могут оплатить отопление и горячую воду без комиссии в офисе компании (б-р Нефтепереработчиков, д.19).

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

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