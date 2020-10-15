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Общество

Новую спортплощадку открыли в Дивееве благодаря нацпроекту "Демография"

23 октября 2020 15:39  [426] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новые спортивные объекты появляются в Нижегородской области благодаря национальному проекту "Демография". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Так, новая спортивная площадка открылась в Дивееве. Район получил спортивно-технологическое оборудование стоимостью более миллиона рублей. Появление площадки позволит жителям заниматься спортом и общефизической подготовкой, укреплять здоровье.

"Уникальность национальных проектов в том, что они помогают менять к лучшему жизнь в населенных пунктах любого масштаба. Идет ли речь о большом городе, районном центре или селе – везде должны соблюдаться определенные стандарты и требования. Президент России Владимир Путин поставил задачу особое внимание уделять, в частности, небольшим спортивным объектам. Национальный проект "Демография" полностью соответствует этому направлению работы", - сказал Глеб Никитин.

"Обязательное условие мероприятий нацпроектов - их востребованность для максимального числа людей. Спортивный образ жизни сегодня приобретает все большую популярность. Важно, чтобы доступ к объектам инфраструктуры спорта получали люди всех возрастов", - добавил губернатор.

Площадка в Дивееве оборудована гимнастическими скамьями, брусьями перекладинами, шведскими стенками, комплексами для прыжков в длину и для гиревого спорта, уличными велотренажером и кардиотренажером, а также информационной стойкой с описанием нормативов испытаний.

Всего с начала года в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в нацпроект "Демография", в Нижегородской области введено в эксплуатацию 12 спортивных площадок, из них 5 – в Нижнем Новгороде.

Реализация проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, началась в 2019 году.

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