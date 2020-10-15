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Фальшивомонетчика задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Мужчина расплачивался фальшивыми деньгами за покупки по объявлениям в сети Интернет. В настоящее время установлена причастность к 5 фактам на общую сумму 95 тысяч рублей.
Ранее в полицию обратился 23-летний молодой человек и рассказал о продаже неизвестному мужчине мобильного телефона стоимостью 60 тысяч рублей. Впоследствии заявителю не удалось внести на банковскую карту денежные средства, полученные от покупателя, через банкомат по причине отказа купюроприёмника. Тогда нижегородец и предположил, что деньги поддельные.
Подозрительные банкноты были направлены на исследование.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.186 УК РФ (Хранение, перевозка и сбыт поддельных денег).
Подозреваемого задержали, им оказался неработающий 32-летний житель Нижнего Новгорода, который приобретал поддельные денежные средства через интернет.
Мужчина расплачивался фальшивыми купюрами за покупку еще одного мобильного телефона, вязаного женского кардигана, а также курьерскую доставку еды на дом.
Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 8 лет.
Управление МВД России по Нижнему Новгороду напоминает, что о подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в полицию.
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