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Происшествия

Фальшивомонетчика задержали в Нижнем Новгороде

23 октября 2020 16:04  [40] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Фальшивомонетчика задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина расплачивался фальшивыми деньгами за покупки по объявлениям в сети Интернет. В настоящее время установлена причастность к 5 фактам на общую сумму 95 тысяч рублей.

Ранее в полицию обратился 23-летний молодой человек и рассказал о продаже неизвестному мужчине мобильного телефона стоимостью 60 тысяч рублей. Впоследствии заявителю не удалось внести на банковскую карту денежные средства, полученные от покупателя, через банкомат по причине отказа купюроприёмника. Тогда нижегородец и предположил, что деньги поддельные.

Подозрительные банкноты были направлены на исследование.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.186 УК РФ (Хранение, перевозка и сбыт поддельных денег).

Подозреваемого задержали, им оказался неработающий 32-летний житель Нижнего Новгорода, который приобретал поддельные денежные средства через интернет.

Мужчина расплачивался фальшивыми купюрами за покупку еще одного мобильного телефона, вязаного женского кардигана, а также курьерскую доставку еды на дом.

Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 8 лет.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду напоминает, что о подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в полицию.

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