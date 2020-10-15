Глеб Никитин рассказал об основных тратах бюджета Нижегородской области в 2021 году Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал об основных тратах бюджета региона в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба правительства области, сейчас проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 года внесен на рассмотрение Законодательного собрания.

Доходы областного бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 183,9 млрд рублей, расходы – в 198,9 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас в структуре доходов учитываются безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 32,8 млрд рублей, однако это не все средства, которые получит область от федерации. Еще часть будет распределена ко второму чтению бюджета РФ.

Глеб Никитин обратил внимание на то, что бюджет формировался в период сложной экономической ситуации.

"Какими бы ни были условия, бюджет должен оставаться социальным, это аксиома. Мы более чем на 20% увеличиваем объем средств на обеспечение региональных льготников лекарствами (до 1,9 млрд рублей), на 16% - финансирование мер по предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний (405,4 млн рублей). Продолжаем реализацию программ капитального ремонта школ и больниц (более 750 млн рублей)", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Ведем масштабную дорожную кампанию: на северо-восточный обход села Дивеево, южный обход Арзамаса, транспортную развязку в районе деревни Ольгино в год 800-летия Нижнего Новгорода и на целый ряд других объектов направляем более 6,2 млрд рублей. Это на 90% выше уровня прошлого года", - добавил Глеб Никитин.

На реализацию нацпроектов на сегодняшний день планируется направить почти 24 млрд рублей. Доля областного бюджета составляет 11,2 млрд рублей, и это на 1,7 млрд рублей больше первоначальной суммы бюджета-2020. Ожидается, что эти средства будут увеличены после принятия бюджета РФ на следующий год.

Еще на 13,7% вырос объем ассигнований на комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области – до 797,1 млн рублей. Глава региона отметил необходимость уделять внимание и крупным, и небольшим муниципалитетам.

"Следующий год – юбилейный для Нижнего Новгорода. Средства будут направлены на реставрационно-восстановительные работы объектов культурного наследия (в том числе Кремля), на строительство современного образовательного комплекса, на транспортную развязку по улице Циолковского и проведение праздничных мероприятий. Это расходы, которые позволят изменить облик города", - рассказал Глеб Никитин.

Формирование расходов областного бюджета осуществлялось на основе 33 государственных программ Нижегородской области. В 2021 году расходы на реализацию госпрограмм составят 187,6 млрд рублей (94,3% от общего объема расходов).

Наибольший удельный вес в 2021 году составляют расходы на реализацию следующих государственных программ:

"Развитие образования Нижегородской области" – 45,8 млрд рублей;

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" – 33,9 млрд рублей;

"Развитие здравоохранения Нижегородской области" – 28,7 млрд рублей;

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима рассказала, что за бюджетами районов и городских округов до конца 2020 года планируется закрепить 30% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По прогнозам эта сумма составит 1 млрд рублей.

"Всего межбюджетные трансферты муниципалитетам в 2021 году составят 12,7 млрд рублей. В условиях сложной экономической ситуации мы не снижаем объем финансовой помощи муниципалитетам. Кроме того, в 2 раза планируется увеличить средства на реализацию проекта по поддержке местных инициатив – до 730 млн рублей", - добавила Ольга Сулима.



На 2022 год доходы составят 184,6 млрд рублей, а расходы - 190,4 млрд рублей. В 2023 году бюджет прогнозируется сбалансированным с доходами и расходами в 191 млрд рублей.