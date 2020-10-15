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Спорт

ФОК построят в Кстовском районе

23 октября 2020 16:44  [113] Спорт

Комиссия министерства сельского хозяйства России приняла решение о реализации проектов по развитию поселка Ждановский Кстовского района и города Княгинино в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин пояснил, что Минсельхоз РФ одобрил заявку региона и выделил на развитие двух территорий из федерального бюджета 306 млн рублей.

"Планируем, что в Ждановском до 2022 года будет построен физкультурный комплекс. Также здесь должны обновить освещение. В Княгинине же в 2021 году запланированы реконструкция дома культуры, строительство газовой котельной и обустройство двух спортивных площадок", - рассказал губернатор Нижегородской области.

По словам депутата Государственной Думы РФ, члена фракции "Единой России" Дмитрия Сватковского, объекты в Ждановском и Княгинине – это новые проекты в Нижегородской области, дополнительно включенные в госпрограмму.

"Большая часть средств на реализацию проектов будет направлена из федерального бюджета. Также привлечены средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные источники. Большая благодарность Минсельхозу РФ, который одобрил нашу заявку. Безусловно, это решение не состоялось бы без активной позиции губернатора Глеба Никитина, который координировал совместную работу от региона и приложил максимум усилий для достижения положительного результата", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

В 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в селе Ильино-Заборское Семеновского района построена спортивная площадка с зоной отдыха, обустроено порядка 10 тысяч кв. м. дорожной инфраструктуры и возведено пять домов по договору найма жилых помещений. В 2021 году развитие села Ильино-Заборское по госпрограмме продолжится: запланирован капитальный ремонт дома культуры, строительство хоккейной площадки, газовой котельной, объектов газоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что порядка 1,3 млрд рублей будет направлено в 2020 году на комплексное развитие сельских территорий в рамках соответствующей федеральной программы, в том числе почти 900 млн рублей - из федерального бюджета. Ведется реализация проектов по строительству дорог, газопроводов, водопроводов, льготного жилья для специалистов в районах.

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