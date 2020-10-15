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Бизнес

Нижегородский земельный совет одобрил 15 заявок на выделение участков для инвестпроектов

23 октября 2020 17:24  [39] Бизнес

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 23 октября одобрил 15 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, КП НО "Нижегородский институт развития использования земель" выделен участок площадью 1335 кв.м. под центр реализации фермерской продукции в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В объект планируется вложить 2 млн рублей. 

"Строительство данного объекта позволит нижегородским производителям реализовать свою продукцию в комфортных условиях. Жители же смогут приобрести местную продукцию по доступной цене в шаговой доступности", - отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.      

Также ООО "Нижбел" предоставлен участок площадью 53,8 тысяч кв.м. под строительство второй очереди производственно-складского комплекса "КАМАЗ" в Автозаводском районе. Планируемый объем инвестиций - 817,5 млн рублей.

Кроме того, ООО "АСР Волга" собирается вложить 300 млн рублей в строительство завода по производству вибропрессованных изделий из бетона в Автозаводском районе. Он получил участок площадью 42 тысячи кв.м.

 

 

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