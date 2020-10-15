Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2020 17:35  [36] Нижний Новгород хочет закупить новую технику для зимнего и летнего содержания дорог
23 октября 2020 15:39  [450] Новую спортплощадку открыли в Дивееве благодаря нацпроекту "Демография"
23 октября 2020 15:37  [104] ЕРКЦ напоминает о сроках оплаты квитанций за отопление и горячую воду
23 октября 2020 15:28  [97] Нижегородская лесная охрана получила приборы "Лесник"
23 октября 2020 15:18  [133] Глеб Никитин вручил награды строителям дороги Неклюдово-Золотово
23 октября 2020 15:03  [189] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 131 жителя Нижнего Новгорода
23 октября 2020 14:58  [306] Эффективность бережливого производства оценили на АПЗ
23 октября 2020 14:20  [116] "Победим ли мы "корону"? Конечно, победим! Важно - не паниковать", - Давид Мелик-Гусейнов
23 октября 2020 13:58  [938] "Открытие новой дороги с развязками - это событие для тысяч автомобилистов", - Евгений Лебедев
23 октября 2020 13:29  [181] Опубликован список дорог, ремонтируемых в Нижнем Новгороде в 2021 году
Общество

Нижний Новгород хочет закупить новую технику для зимнего и летнего содержания дорог

23 октября 2020 17:35  [36] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода хочет закупить новую технику для зимнего и летнего содержания дорог. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сейчас вопрос о закупке техники находится в стадии проработки. Планируется, что в этом сезоне город купит комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы – всего около 17 единиц техники.

В департаменте также сообщили, что к зиме уже готовы 10 тысяч тонн песко-соляной смеси (это является полным объемом), около 2 тысяч тонн соли и привезена пробная партия реагента – 250 тонн.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph