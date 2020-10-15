Нижний Новгород хочет закупить новую технику для зимнего и летнего содержания дорог Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода хочет закупить новую технику для зимнего и летнего содержания дорог. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сейчас вопрос о закупке техники находится в стадии проработки. Планируется, что в этом сезоне город купит комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы – всего около 17 единиц техники.

В департаменте также сообщили, что к зиме уже готовы 10 тысяч тонн песко-соляной смеси (это является полным объемом), около 2 тысяч тонн соли и привезена пробная партия реагента – 250 тонн.