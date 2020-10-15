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Общество

Ученые выяснили, что морские обитатели на Камчатке погибли от природного фактора

23 октября 2020 18:06  [262] Общество

Вице-президент РАН Андрей Адрианов назвал причину гибели морских обитателей на Камчатке. Эту информацию он озвучил на круглом столе, посвященном итогам расследования данной ситуации.

"Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Corenia. Также массовая гибель гидробионтов произошла в результате образования массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы", - сказал вице-президент РАН.

Он добавил, что в результате обследования погибших животных были обнаружены только донные беспозвоночные – морские звезды, моллюски и донные рыбы.

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Теги:
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