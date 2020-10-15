"Фонд "НОНЦ" - это герои нашего времени", - Александр Сергеев Общество

Благотворительный фонд "Нижегородский онкологический научный центр" в октябре отпраздновал свое 12-летие. Президент Российской Академии наук, учредитель благотворительного фонда "НОНЦ" Александр Сергеев направил в адрес фонда свои поздравления и рассказал об истории создания НОНЦ.

Он сказал, что "НОНЦ" - прежде всего, задумывался не просто как онкологический центр.

"Там есть еще буква "н", которая означает "научный". Концепция создания центра была предложена учеными в начале нулевых годов. Появлялись новые интересные средства диагностики в онкологии, гигантский скачок сделала в то время химиотерапия. Было очевидно, что триада по борьбе с раком: хирургия, химиотерапия и лучевые методы, встают совсем на другие рельсы. Поэтому мы предложили совместный проект местных физических институтов, Федерального ядерного центра в Сарове и нашей Медицинской Академии", - рассказал ученый.

"В отличие от стандартного медицинского учреждения онкологический центр должен был стать местом, где ученые позволяют привлекать новые технологии и внедрять их. Так, в 2004 году был создан "НОНЦ" - Нижегородский онкологический научный центр: как проект государственно-частного партнерства и как фонд, который взаимодействует с обществом", - добавил он.

"Я помню совещания и как многие российские ученые съезжалась сюда (в Нижний Новгород, - прим. ред.), к нижегородскому губернатору. Ученые, которые говорили: "Берите флаг в свои руки. Мы готовы создать такой центр в Нижнем Новгороде". К сожалению, не получилось...", - рассказал Александр Сергеев.



В результате идею создания центра как деятельность государственно-частного партнерства закрыли, остался только фонд. Тогда значительная активность была перенесена на благотворительность, прежде всего, в отношении детей, больных онкологией и тяжелыми гематологическими заболеваниями.

За время работы фонд "НОНЦ" оказал помощь 700 детям на сумму более 135 млн рублей.

Важно отметить прозрачность НОНЦа. На сайте фонда представлены открытые систематизированные отчеты о расходах по годам, также ежегодно в декабре "НОНЦ" организовывает вечера, где он отчитывается перед нижегородцами о своей работе.

"За долгое время существования фонда, у нас не было ни одной претензии", - рассказал Александр Сергеев.

"С 2016 года "Нижегородский онкологический научный центр" становился неоднократно лауреатом премий в области благотворительности. В августе этого года фонд "НОНЦ" стал лауреатом Премии Нижнего Новгорода в номинации "Социальные проекты, волонтёрство и благотворительность". Мне очень приятно, что работу нашего фонда отмечает руководство администрации Нижнего Новгорода", - поделился ученый.

"Все это означает, что 12 лет назад мы приняли правильное решение не закрывать проект, а направить его в русло благотворительности. Хочу от души поздравить всю команду фонда "НОНЦ" с 12-летием и пожелать успехов в их непростой работе, вы – герои "нашего времени"!", - подчеркнул Александр Сергеев.

СПРАВКА:

Нижегородский онкологический научный центр был основан в 2004 году для строительства на территории Нижегородской области онкологического научного центра, но, ввиду нехватки федерального бюджета, планирование такого масштабного проекта отложилось. И с 2008 года было принято решение преобразовать проект в благотворительный фонд помощи детям, больным онкологией и тяжелыми гематологическими заболеваниями, проходящим лечение в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Главной задачей Фонда является оказание адресной помощи детям на покупку лекарств, прохождение дорогостоящих обследований и процедур, оплату проезда и проживания при обследованиях, а также оказание материальной помощи и проведение реабилитационных мероприятий. На данный момент силами "НОНЦ" и нижегородских благотворителей помощь оказана 700 детям на сумму более 135 млн рублей.