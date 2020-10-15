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Подросток пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
Марианна Ионова ушла с адреса по ул.Генкиной 22 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.
Приметы: среднего телосложения, рост 160 см, волосы светлые с рыжими концами, глаза серо-голубые.
Была одета в бежевое пальто, светлые штаны, коричневые ботинки.
При себе у нее возможно был черней рюкзак.
Особые приметы – порезы на левой руке.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местоположении, просят связаться с правоохранителями по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.
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