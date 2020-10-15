Подросток пропал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Подросток пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Марианна Ионова ушла с адреса по ул.Генкиной 22 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, рост 160 см, волосы светлые с рыжими концами, глаза серо-голубые.

Была одета в бежевое пальто, светлые штаны, коричневые ботинки.

При себе у нее возможно был черней рюкзак.

Особые приметы – порезы на левой руке.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местоположении, просят связаться с правоохранителями по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.