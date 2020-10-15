Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2020 09:31  [62] Подросток пропал в Нижнем Новгороде
23 октября 2020 19:03  [626] Нижний сегодня: главные события дня
23 октября 2020 18:16  [281] "Фонд "НОНЦ" - это герои нашего времени", - Александр Сергеев
23 октября 2020 18:06  [381] Ученые выяснили, что морские обитатели на Камчатке погибли от природного фактора
23 октября 2020 17:35  [234] Нижний Новгород хочет закупить новую технику для зимнего и летнего содержания дорог
23 октября 2020 15:39  [547] Новую спортплощадку открыли в Дивееве благодаря нацпроекту "Демография"
23 октября 2020 15:37  [205] ЕРКЦ напоминает о сроках оплаты квитанций за отопление и горячую воду
23 октября 2020 15:28  [196] Нижегородская лесная охрана получила приборы "Лесник"
23 октября 2020 15:18  [252] Глеб Никитин вручил награды строителям дороги Неклюдово-Золотово
23 октября 2020 15:03  [669] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 131 жителя Нижнего Новгорода
Общество

Подросток пропал в Нижнем Новгороде

24 октября 2020 09:31  [62] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Подросток пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Марианна Ионова ушла с адреса по ул.Генкиной 22 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, рост 160 см, волосы светлые с рыжими концами, глаза серо-голубые.

Была одета в бежевое пальто, светлые штаны, коричневые ботинки.

При себе у нее возможно был черней рюкзак.

Особые приметы – порезы на левой руке.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местоположении, просят связаться с правоохранителями по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph