Эксперты рассказали, какие повседневные продукты подорожают в ближайшее время в России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Эксперты в интервью с "Вечерней Москвой" рассказали, какие продовольственные товары подорожают в ближайшее время.

Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сказал, что в последние полгода выросла цена на муку, подсолнечное масло и пшеницу, что приведет к росту стоимости макарон.

Также может произойти подорожание мяса и молока из-за роста цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу.

При этом руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объясняет, что расценкам на мясо не дает подниматься закон спроса и предложения. И в ближайшее время серьезного удорожания не предвидится, считает он, поскольку растет производство.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько убежден, что продолжит расти стоимость рыбных продуктов. Он это связывает с низким уловом в этом году. Алексей Рудько считает, что производителям проще продать рыбу за границу "с корабля, минуя складские и логистические моменты", поэтому цена на рыбную продукцию и выросла.

"Топливо растет в цене, законы ужесточают, и все это накладывается друг на друга", - пояснил он, добавив, что 80% улова с Дальнего Востока отправляют в Азию, причем это рыбные продукты высокого качества. "А для отвода глаз процентов 10 оставляют в России", - рассказал Алексей Рудько.