Нижегородские центры занятости проведут прямую телефонную линию "Партнер" Общество

Нижегородские центры занятости проведут прямую телефонную линию Партнер

Нижегородские центры занятости проведут прямую телефонную линию "Партнер". Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, акция будет организована 29 октября с 10:00 до 12:00. В ней примут участие все центры занятости населения региона.

Специалисты ответят на вопросы по теме "Порядок предоставления документов в ЦЗН при высвобождении работников в связи с сокращением численности (штата) либо ликвидацией предприятия, учреждения, организации".

Телефоны прямой линии:

8 (831) 234-07-14, добавочный 308,

8 (831) 234-07-16, добавочный 326.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.