Нижегородские центры занятости проведут прямую телефонную линию Партнер
Нижегородские центры занятости проведут прямую телефонную линию "Партнер". Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Согласно информации, акция будет организована 29 октября с 10:00 до 12:00. В ней примут участие все центры занятости населения региона.
Специалисты ответят на вопросы по теме "Порядок предоставления документов в ЦЗН при высвобождении работников в связи с сокращением численности (штата) либо ликвидацией предприятия, учреждения, организации".
Телефоны прямой линии:
8 (831) 234-07-14, добавочный 308,
8 (831) 234-07-16, добавочный 326.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.
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