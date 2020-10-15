"Реализация поручения президента о продлении льготной ипотеки поддержит жилищное строительство региона", - Глеб Никитин Общество

Реализация поручения президента о продлении льготной ипотеки поддержит жилищное строительство региона, - Глеб Никитин

Реализация поручения президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки поддержит жилищное строительство Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

В частности, на заседании федерального правительства 22 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года.

По словам Глеба Никитина, именно льготная ипотека является одним из ключевых механизмов поддержки жилищного строительства, особенно в текущей ситуации.

"Данная мера даёт возможность гражданам улучшить свои жилищные условия. Для застройщиков это дополнительный источник финансирования новых проектов жилищного строительства", - сказал глава региона.

Согласно информации, к 1 сентября 2020 года объём выданных ипотечных кредитов в Нижегородской области составлял 38,82 млрд рублей, что на 31,2% превышает показатель за январь-август 2019 года. За восемь месяцев 2020 года в регионе было заключено 18,6 тыс. ипотечных сделок. Это на 16,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем же ставка по ипотечным кредитам по сравнению с прошлым годом снизилась с 10,18% до 7,95%.

"Правительство России ведет последовательную работу по реализации комплексных решений поддержки строительной отрасли. Это важно как для экономики, так и для демографической политики. Такие национальные проекты, как "Жилье и городская среда", "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", позволяют создавать качественную инфраструктуру для новых жилых массивов и не перегружать городскую среду. Мы обязательно будем использовать и новые инструменты, например, инфраструктурные облигации. В результате у молодых семей будет появляться все больше возможностей при поддержке государства приобрести комфортное жилье и планировать свое будущее", - прокомментировал губернатор Нижегородской области.