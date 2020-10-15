"Школа вратарей имени Коноваленко" открылась в Дальнеконстантиновском районе Спорт

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

"Школа вратарей им. В.С. Коноваленко" открылась в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в ФОКе "Энергия" занятия с юными хоккейными вратарями будут проводить мастер спорта России, вратарь КХЛ и ВХЛ Николай Мольков и мастер спорта СССР, вратарь ХК "Торпедо" и ХК "Сибирь" Владимир Воробьев. Все тренировки организованы на бесплатной основе.

Юные участники школы занимаются хоккеем с шайбой в сельских командах. Особое внимание будет уделено катанию на коньках и быстрому перемещению вратаря в воротах и за их пределами. Также детей научат, как правильно ловить и отбивать шайбу (броски). Специальные тренировки в зале помогут отработать выносливость, быстроту реакции и координации, тактическую и психологическую устойчивость в уловкам соперника.

"Наши мальчишки должны понять, что для них тоже появилась возможность по-настоящему заниматься вратарским делом, и что теперь есть перспектива попасть в большой спорт", - прокомментировал тренер Владимир Воробьев.

Также в рамках обучающей программы запланированы мастер-классовы от тренеров вратарей и вратарей, добившихся успехов в большом хоккее.

С 26 октября тренировки буду проводиться два раза в неделю (понедельник и среда) с 16:00 до 16:45 в спортивном зале и на ледовой арене. Для тренировок приглашаются вратари областных хоккейных команд в возрасте от 7 до 15 лет.