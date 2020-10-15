"Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района Бизнес

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

"Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Поясняется, что "домашним поросенком" принято называть карпа - из-за его размеров, а "водяной коровой" — белого амура, поскольку питается он водной растительностью. Также в водоём выпущены мальки толстолобика.

Согласно информации, рыбоводный участок сформированный на малом водохранилище р. Санда. Всего было выпущено 4 тонны рыбопосадочного материала. Планируется, что через четыре года здесь будет выращено 40 тонн товарной рыбы.

Отмечается, что разведение белого амура и толстолобика в поликультуре, совместно с карпом, повышает эффективность рыбоводства, поскольку они не являются конкурентами карпу по кормовой базе.

В областном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира напомнили, что рыбоводным хозяйствам региона с 2018 года оказывается государственная поддержка в рамках программы "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области", утвержденной губернатором Глебом Никитиным, в том числе в виде субсидий. С апреля 2020 года введён новый порядок предоставления субсидий из областного бюджета — компенсация на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры.

СПРАВКА

За девять месяцев 2020 года Нижегородской области выращено 465 тонн продукции товарной аквакультуры, в том числе 136 тонн рыбопосадочного материала и 329 тонн товарной рыбы. К концу 2022 года планируется достичь показателя производства рыбы в 766 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для покупателей.