Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
25 октября 2020 11:48  [264] "Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района
24 октября 2020 09:57  [302] Три нижегородские компании получили премию "Экспортер года" в ПФО
23 октября 2020 17:24  [570] Нижегородский земельный совет одобрил 15 заявок на выделение участков для инвестпроектов
23 октября 2020 16:49  [546] Филиал центра "Мой бизнес" начал работать в Вадском районе
23 октября 2020 14:37  [346] Новую технологию по ремонту дорог разработали в Нижегородской области
23 октября 2020 14:09  [384] Подпольный цех по производству водки прикрыли в Кстовском районе
23 октября 2020 13:33  [260] "ТНС энерго НН" приостанавливает очное обслуживание клиентов до 30 октября
23 октября 2020 12:25  [353] "Красное Сормово" спустило на воду второй из девяти сухогрузов по новому контракту с ГТЛК
23 октября 2020 10:56  [401] Банк "Открытие" успешно запустил проект по автоматизации жизненного цикла моделей машинного обучения
22 октября 2020 18:58  [410] Регоператор подал в суд заявление о признании банкротом УК в Дзержинске
Бизнес

"Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района

25 октября 2020 11:48  [264] Бизнес
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

"Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Поясняется, что "домашним поросенком" принято называть карпа - из-за его размеров, а "водяной коровой" — белого амура, поскольку питается он водной растительностью. Также в водоём выпущены мальки толстолобика.

Согласно информации, рыбоводный участок сформированный на малом водохранилище р. Санда. Всего было выпущено 4 тонны рыбопосадочного материала. Планируется, что через четыре года здесь будет выращено 40 тонн товарной рыбы.

Отмечается, что разведение белого амура и толстолобика в поликультуре, совместно с карпом, повышает эффективность рыбоводства, поскольку они не являются конкурентами карпу по кормовой базе.

В областном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира напомнили, что рыбоводным хозяйствам региона с 2018 года оказывается государственная поддержка в рамках программы "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области", утвержденной губернатором Глебом Никитиным, в том числе в виде субсидий. С апреля 2020 года введён новый порядок предоставления субсидий из областного бюджета — компенсация на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры.

СПРАВКА
За девять месяцев 2020 года Нижегородской области выращено 465 тонн продукции товарной аквакультуры, в том числе 136 тонн рыбопосадочного материала и 329 тонн товарной рыбы. К концу 2022 года планируется достичь показателя производства рыбы в 766 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для покупателей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph