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Культура и отдых

Нижегородцев призывают проголосовать за земляков в конкурсе уличного искусства "ФормАRТ"

25 октября 2020 12:42  [73] Культура и отдых
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородцев приглашают проголосовать за работу "Прощай, COVID!", созданную на одной из стен метромоста командой профессиональных художников под руководством Алексея Lexus. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

 

Эскиз граффити был сделан представителем нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Татьяной Липиной. Народное голосование продлится до 31 октября.

 

"Граффити посвящено врачам-нижегородцам, которые помогают справиться с пандемией. На рисунке медик рвет листок с надписью "COVID-19". Эта аллегория олицетворяет победу над вирусом, которая обязательно произойдет. Своими произведениями художники выражают благодарность всем, кто трудится на передовой в период борьбы с вирусом", – отметила Татьяна Липина.

 

Чтобы поддержать нижегородскую работу "Прощай, COVID!", необходимо позвонить по номеру телефона 8 (800) 301-50-23 и набрать номер финалиста – 9. Звонок бесплатный. С одного номера может быть отправлен только один голос. Ознакомиться подробнее с нижегородской работой можно на сайте проекта. Победители и призеры фестиваля будут определены по итогам сложения результатов народного и экспертного голосования.

 

Напомним, в Приволжском федеральном округе проходит финальный этап фестиваля уличного искусства "ФормАRТ". Главная тема работ стрит-арта – ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Итоги конкурса будут объявлены в первой декаде ноября в ходе онлайн-трансляции с подключением всех регионов. Победители смогут претендовать на получение денежных грантов в размере от 50 до 100 тыс. рублей для дальнейшего развития творчества.

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