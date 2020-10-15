Замгубернатора Андрей Бетин проведет личный прием граждан Политика

Замгубернатора Андрей Бетин проведет личный прием граждан

Замгубернатора Андрей Бетин проведет личный прием граждан. Об этом сообщает пресс правительства Нижегородской области.

Согласно информации, встреча состоится 10 ноября 2020 года в приемной граждан губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 и пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Заместитель губернатора координирует вопросы формирования резерва управленческих кадров "Команда правительства"; государственной гражданской службы; внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления в регионе; внедрения технологий безбумажного документооборота; организации планирования работы правительства области и контроля за исполнением органами исполнительной власти решений, принимаемых губернатором. Также он отвечает за развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти области; организацию законопроектной деятельности; противодействие коррупции в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти; реализацию полномочий региона по осуществлению международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей; обеспечение взаимодействия губернатора и правительства с Законодательным собранием. В ведении замгубернатора находится правовое обеспечение деятельности регионального правительства, взаимодействие органов исполнительной власти Нижегородской области с законодателями, обеспечение реализации полномочий главы региона по вопросам помилования, соблюдения и защиты прав человека, содействия восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Граждане могут обращаться и с вопросами, связанными с повышением эффективности исполнения полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в рамках административной реформы; взаимодействия губернатора, правительства и иных органов исполнительной власти области с органами юстиции, судебной власти и прокуратуры. Кроме того, чиновник курирует такие направления, как сохранение и развитие историко-культурной, архитектурно-градостроительной, археологической и природно-ландшафтной ценности Нижегородского кремля; организационно-техническое, документационное и аналитическое обеспечение исполнения губернатором и правительством полномочий; реализация государственной политики и государственного управления в сфере лесных отношений; реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории области; реализация государственной политики и государственного управления в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в области охоты; реализация государственной политики и государственного управления в сфере охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, в сфере недропользования.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора.

Желающим записаться необходимо обратиться в приемную граждан по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22, предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу при их наличии. При себе нужно иметь паспорт.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Режим работы приемной граждан: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница и предпраздничные дни - с 9:00 до 17:00.

Справочная информация по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.