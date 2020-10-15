Глеб Никитин выразил соболезнования семье Анатолия Шилина Политика

Глеб Никитин выразил соболезнования семье Анатолия Шилина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Глава МСУ Уренского района скончался на 55 году жизни.

"Анатолий Шилин был очень ярким и харизматичным человеком. Всю свою жизнь он посвятил развитию малой родины. Вместе с Анатолием Михайловичем мы открывали новое здание Дома ремёсел в августе 2018 года. Он был счастлив, что в его родном городе появился такой объект, и он к этому причастен. Анатолий Михайлович много работал с детьми, помогал им найти себя в спорте, а затем свои лучшие управленческие качества проявил в муниципальной сфере", - сказал Глеб Никитин.

25 октября глава региона принял участие в церемонии прощания с Анатолием Шилиным, которая прошла в Доме культуры Уренского района.