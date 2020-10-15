Нижегородцы смогут побывать в крупнейших музеях и библиотеках страны не выходя из дома Культура и отдых

Нижегородцы смогут побывать в крупнейших музеях и библиотеках страны не выходя из дома

Нижегородцы смогут побывать в крупнейших музеях и библиотеках страны не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Традиционная Всероссийская акция "Ночь искусств" состоится 3 ноября. Событие пройдет уже в восьмой раз, в этом году культурная программа учреждений будет представлена в онлайн-формате.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев присоединиться к акции.

"В этом году всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет по всей стране в онлайн-формате. Крупнейшие музеи, выставочные и концертные залы, а также библиотеки проведут трансляции встреч с известными деятелями культуры и лекций об искусстве, онлайн-показы концертов и виртуальные экскурсии по своим экспозициям. К онлайн-акции присоединятся и нижегородские учреждения культуры", – отметил Глеб Никитин.

"Это замечательная возможность не выходя из дома организовать себе насыщенный культурный досуг. Очень удобно, что все события собраны на одном портале, так что пропустить самые интересные мероприятия не получится", – добавил губернатор Нижегородской области.

Отметим, главной информационной площадкой всероссийской акции традиционно выступает портал "Культура.РФ". Трансляции самых интересных событий "Ночи искусств", а также материалы о кино и театре, музыке и живописи, литературе и архитектуре будут доступны: на портале "Культура.РФ" в разделе LIVE, в официальной группе портала в социальной сети "ВКонтакте", в "Одноклассниках", в "TikTok" "КУЛЬТУРНО".

Подробная онлайн-афиша акции "Ночь искусств" культурных учреждений Нижегородской области будет опубликована в социальных сетях регионального министерства культуры "ВКонтакте" и Instagram.