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Общество

"Бабья осень" в шутку назвали синоптики погоду предстоящей недели в Нижнем Новгороде

26 октября 2020 00:05  [56] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплая и, преимущественно, солнечная погода ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе. Причем столбики градусников, по прогнозам, не опустятся ниже нулевой отметки, что нехарактерно для конца октября.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, начиная с воскресенья 25 октября, в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, а из-за облаков станет выглядывать солнце.

Следующая неделя пройдет под покровительством гигантского антициклона, который обеспечит комфортными для последней недели уходящего месяца метеоусловиями с температурным фоном на пять-шесть градусов выше положенной климатической нормы.

"И хотя такого термина в метеорологии не существует, но можно сказать, что жителей региона на предстоящей неделе ждёт бабья осень", - говорится в сообщении.

Если рассматривать погоду детально, что всю неделю синоптики прогнозируют дневную температуру в диапазоне от +6° до +8°, при этом облачно ожидается лишь во вторник и в субботу, в другие дни недели будет светить солнце.

Ночью также на протяжении всей недели прогнозируется от +3° до +6°.

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