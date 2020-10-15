Нижегородскому бизнесу расскажут о таможенном регулировании экспорта

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Нижегородским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта. Заявки на бесплатный семинар Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ), который пройдет в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", принимаются до 29 октября 2020 года. Об этом сообщили в региональном Минпроме.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, представителям малого и среднего бизнеса расскажут обо всех нюансах таможенного декларирования товаров в экспортной деятельности предприятия. Также экспортеры получат практические советы для определения кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и выбора оптимальной таможенной процедуры, самостоятельного декларирования товаров на экспорт.
Всего в программе обучения запланировано 11 семинаров.
Семинар Таможенное регулирование экспорта состоится 29 октября 2020 года в технопарке Анкудиновка, его проведет аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ Александр Капранов.
Для обучения на семинаре необходимо в срок до 29 октября 2020 года:
1. Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать личный кабинет).
2. Выбрать семинар Таможенное регулирование экспорта в разделе Календарь обучения и зарегистрироваться на семинар. Ссылка на регистрацию: https://exportedu.ru/events/
Телефон для консультаций: +7 (831) 435-18-48, e-mail: info@export-nn.ru.
О расписании остальных семинаров организаторы известят дополнительно.
Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в первом полугодии объем несырьевого неэнергетического экспорта в нашем регионе вырос на 6,5% и составил 1,43 млрд долларов. Нижегородская область – единственный субъект федерации среди крупных экспортеров ПФО, который по итогам полугодия продемонстрировал положительную динамику. Основу экспорта составили поставки механического оборудования, наземного транспорта спецназначения, бесшовных стальных труб, фармацевтической продукции, а также полиграфии и подсолнечного масла.
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