Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
26 октября 2020 09:17  [34] Нижегородскому бизнесу расскажут о таможенном регулировании экспорта
25 октября 2020 11:48  [549] "Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района
24 октября 2020 09:57  [411] Три нижегородские компании получили премию "Экспортер года" в ПФО
23 октября 2020 17:24  [674] Нижегородский земельный совет одобрил 15 заявок на выделение участков для инвестпроектов
23 октября 2020 16:49  [604] Филиал центра "Мой бизнес" начал работать в Вадском районе
23 октября 2020 14:37  [387] Новую технологию по ремонту дорог разработали в Нижегородской области
23 октября 2020 14:09  [467] Подпольный цех по производству водки прикрыли в Кстовском районе
23 октября 2020 13:33  [304] "ТНС энерго НН" приостанавливает очное обслуживание клиентов до 30 октября
23 октября 2020 12:25  [400] "Красное Сормово" спустило на воду второй из девяти сухогрузов по новому контракту с ГТЛК
23 октября 2020 10:56  [438] Банк "Открытие" успешно запустил проект по автоматизации жизненного цикла моделей машинного обучения
Бизнес

Нижегородскому бизнесу расскажут о таможенном регулировании экспорта

26 октября 2020 09:17  [34] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта. Заявки на бесплатный семинар Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ), который пройдет в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", принимаются до 29 октября 2020 года. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, представителям малого и среднего бизнеса расскажут обо всех нюансах таможенного декларирования товаров в экспортной деятельности предприятия. Также экспортеры получат практические советы для определения кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и выбора оптимальной таможенной процедуры, самостоятельного декларирования товаров на экспорт.

Всего в программе обучения запланировано 11 семинаров.

Семинар Таможенное регулирование экспорта состоится 29 октября 2020 года в технопарке Анкудиновка, его проведет аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ Александр Капранов.

Для обучения на семинаре необходимо в срок до 29 октября 2020 года:

1. Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать личный кабинет).

2. Выбрать семинар Таможенное регулирование экспорта в разделе Календарь обучения и зарегистрироваться на семинар. Ссылка на регистрацию: https://exportedu.ru/events/2900.

Телефон для консультаций: +7 (831) 435-18-48, e-mail: info@export-nn.ru.

О расписании остальных семинаров организаторы известят дополнительно.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в первом полугодии объем несырьевого неэнергетического экспорта в нашем регионе вырос на 6,5% и составил 1,43 млрд долларов. Нижегородская область – единственный субъект федерации среди крупных экспортеров ПФО, который по итогам полугодия продемонстрировал положительную динамику. Основу экспорта составили поставки механического оборудования, наземного транспорта спецназначения, бесшовных стальных труб, фармацевтической продукции, а также полиграфии и подсолнечного масла.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph