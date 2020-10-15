Клиенты "ТНС энерго НН" могут выиграть сертификаты на бытовую технику до 100 тысяч рублей Общество

Традиционная акция "В новый год без долгов" стартует 1 ноября. В пресс-службе "ТНС энерго НН" рассказали, что главным призом станет сертификат на приобретение бытовой техники на сумму 100 тысяч рублей. Акция будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

Чтобы принять участие в акции необходимо:

- быть клиентом ПАО "ТНС энерго НН"

- оплатить счет за ноябрь и декабрь 2020 года, в том числе долг, если он имеется, до 10 числа месяца, следующего за истекшим

- внести рекомендуемый платеж, указанный в счете за декабрь 2020 года

- получить электронную квитанцию.

Клиенты компании, которые выполнят условия 1, 2, 3; получат 40 баллов и автоматически участвуют в распределении сертификатов на приобретение бытовой техники на сумму 25 тысяч рублей.

Если клиент ПАО "ТНС энерго НН" выполнит все четыре условия, то он получает 60 баллов и автоматически участвует в распределении сертификатов на приобретение бытовой техники на 25 тысяч рублей и получает возможность побороться за главный приз — сертификат на приобретение бытовой техники на сумму 100 тысяч рублей.

Чтобы выиграть главный приз, необходимо:

- выполнить все четыре условия участия в акции

- быть участником открытой группы ТНС энерго НН ВКонтакте

- написать небольшой рассказ о том, каким электронным сервисом компании вы пользуетесь чаще всего и почему

- отправить свой рассказ на почту konkurs@nn.tns-e.ru.

Автор самого оригинального рассказа получит главный приз — сертификат на приобретение бытовой техники на сумму 100 тысяч рублей.

Наиболее интересные рассказы будут опубликованы на сайте компании и в группе ВКонтакте.

Подробнее – в Положении об акции.

Информация о победителях акции "В новый год без долгов" будет опубликована на сайте компании в разделе Новости и в СМИ. С победителями дополнительно свяжутся сотрудники компании.