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Экономика

Банк "Открытие" выступил организатором размещения рублевых облигаций АО ЭР-Телеком Холдинг

26 октября 2020 10:31  [50] Экономика

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения нового выпуска облигаций АО ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 – 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных 3 млрд до 7 млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.

В пресс-службе "Открытия" также обратили внимание, что ЭР-Телеком Холдинг является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту.

"Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка Открытие в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала", — прокомментировал руководитель DCM банка "Открытие" Денис Тулинов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступило АО ВТБ Капитал, со-организатором - ИФК Солид.

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