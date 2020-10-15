Подросток пропал в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 12-летнего Даниила Добровольского. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".

Вчера, 25 октября в 12:00 мальчик ушел из дома №5 по ул. Строкина в Автозаводском районе и не вернулся.

Пропавший Даниил Добровольский ростом 162 см, плотного телосложения. У него русые волосы и зеленые глаза.

Был одет в темно-синюю парку, черные толстовку и спортивные штаны, а также обут в черные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местоположении пропавшего, просят связаться с правоохранителями по тел. 102 или обратиться к волонтерам по номеру 8(831) 291-51-51. Нужна помощь добровольцев.