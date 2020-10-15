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Бизнес

Нижегородская таможня выявила неуплату за девять тонн швейцарской косметики

26 октября 2020 12:23  [52] Бизнес

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Нижегородская таможня выявила неуплату за девять тонн швейцарской косметики. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В частности, сотрудники Нижегородской таможни совместно с сотрудниками ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России вскрыли информацию о том, что при ввозе швейцарской косметики из Литвы не были оплачены таможенные платежи на сумму более 130 млн рублей.

Владельцы одного из косметических салонов Москвы организовали канал для незаконной поставки и последующего распространения по России продукции по уходу за кожей.

Используя компании-посредники, в 2016-2018 годах они импортировали девять тонн косметических средств. При оформлении деклараций они занижали цены более чем в 50 раз.

В ходе обысков, проведенных в октябре 2020 года при силовой поддержке сотрудников СОБР ФТС России по адресам проживания фигурантов дела, а также в офисных и складских помещениях, таможенники обнаружили большое количество косметических средств, документы, печати и штампы, а также электронные носители информации, имеющие значение для расследования дела.

В отношении трех лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 12 лет, плюс штраф.

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