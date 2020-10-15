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Происшествия

Нижегородка пошла на свидание, где лишилась 22 тысячи рублей

26 октября 2020 14:06  [1] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородка пошла на свидание, где лишилась 22 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком, с которым сначала общалась по телефону, а спустя время договорилась встретиться около дома по ул. Большой Покровской.

В момент встречи он выхватил из рук нижегородки сумку, в которой находилось 22 тысяч рублей и паспорт, а затем убежал.

По данному факту возбуждено дело по ст.161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.

В МВД добавили, что молодой человек уже задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление безработный 23-летний житель Нижегородской области. Деньги он уже потратил, а сумку выкинул.

Пока он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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