Нижегородцы смогут попасть на прием в ГИБДД лишь в формате "живой" или электронной очереди Общество

Фото: С сайта https://gosuslugi-online.ru

Госавтоинспекция уведомляет, что в ближайшее время сможет принять жителей Нижегородской области лишь в формате "живой" или с использованием систем электронной очереди.

Как пояснили в ведомстве, между информационными системами ГИБДД и Единым порталом государственных и муниципальных услуг произошел сбой, поэтому подать заявки и документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно.

Сейчас неполадки устраняются, после чего взаимодействие Госавтоинспекции и портала Госуслуг возобновится.