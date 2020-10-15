Глеб Никитин проверил реализацию нацпроекта в Красных Баках и Воскресенском Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Красных Баках и рабочем поселке Воскресенское. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Красных Баках в 2020 году была благоустроена площадь Свободы: в центральной части поселка появилась дополнительная пешеходная зона, на площади уложили брусчатку, установили антивандальные скамейки, урны. Здесь также создана декоративная арка из клееного бруса с подсветкой. Глава региона посетил смотровую площадку с видом на Ветлугу. Благоустройство прилегающей территории усадьбы князя Трубецкого было выполнено в 2019 году.

В Воскресенском в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020 году проведено благоустройство набережной на улице Калинина. Там обустроили пешеходную дорожку с декоративным ограждением, провели освещение от спуска по лестнице к Ветлуге до фонтана на ул.Пушкина. Ранее в рамках этого проекта на набережной были установлены уличные тренажеры, создана детская площадка, воркаут-площадка, в парковой зоне оборудована пешеходная дорожка из брусчатки, отремонтирована лестница, ведущая к Ветлуге, установлено уличное освещение вокруг фонтана, видеонаблюдение и Wi-Fi.

"Национальный проект "Жилье и городская среда" помогает менять к лучшему облик городов и поселков, делать их удобнее. В Воскресенском появилась протяженная набережная с отличными спортивными и детскими площадками, где даже в прохладную погоду люди занимаются физкультурой. В Красных Баках выполнены достаточно компактные проекты, и есть потенциал для дальнейшего развития. Все города Поветлужья объединяет важное преимущество – прекрасная природа и потрясающие виды. Именно жители предлагают проекты, связанные с развитием набережных. Обязательно будем поддерживать эти начинания", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе благоустраиваются 129 общественных пространств и 125 дворов.

"К началу ноября планируется завершить практически все мероприятия по благоустройству общественных пространств. На отдельных объектах работы будут вестись до начала декабря. В отношении таких площадок мы усиливаем меры контроля. И уже с ноября приступим к выбору подрядных организаций для реализации мероприятий нацпроекта в 2021 году. Наша задача заключается в том, чтобы к работам подрядчики могли приступить как можно раньше и не затягивали сроки при сдаче объектов", - пояснил Глеб Никитин.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.