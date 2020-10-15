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Общество

Нижегородские кафе и рестораны продолжают нарушать COVID-ограничения

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Фото: НИА Нижний Новгород

Департамент региональной безопасности Нижегородской области за прошедшие выходные с 23 по 25 октября осуществил несколько ночных проверочных рейдов по объектам общественного питания.

Как пояснили в департаменте, всего было проверено 1 479 кафе, баров, ресторанов, караоке, танцевальных площадок, а также 310 объектов торговли.

По результатам проверок составлено 90 протоколов и возбуждено восемь административных производств. Рассмотрение протоколов будет рассмотрено в судах общей юрисдикции в ближайшее время.

Наиболее распространенными нарушениями в нижегородских кафе и ресторанах являются: обслуживание за барной стойкой, рассадка более четырех человек за столом, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, проведение танцевальных вечеринок, отсутствие рециркуляторов воздуха и входного фильтра.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что меры по предотвращению распространения заболеваемости принимаются с учетом необходимости сохранения экономики и одновременно исполнения требований врачей.

"Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", - сказал Глеб Никитин.

Всего с 10 апреля 2020 года в Нижегородской области составлено более 17 тысяч протоколов, а сумма штрафов составила почти 10 млн рублей.

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