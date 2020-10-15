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Бизнес

Более миллиарда поездок в нижегородском транспорте оплачено через "Ситикард"

26 октября 2020 16:18  [64] Бизнес

Более миллиарда поездок в транспорте Нижегородской области оплачено посредством применения автоматизированной системы оплаты "Ситикард". Именно столько поездок компания зарегистрировала с момента запуска системы в 2014 году в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе "Ситикард".

Внедрив систему шесть лет назад, в 2019 году оператор подключил к системе весь пассажирский транспорт Нижегородской области, включая пригородные электропоезда. Сегодня в "Ситикард" обслуживается более 1,1 миллиона носителей транспортного приложения, в том числе более 650 тысяч персональных гражданских и льготных транспортных карт, карт студента и школьника.

"Безналичная оплата проезда прочно вошла в нашу жизнь. Более 70 % поездок оплачивается транспортной или банковской картой. А пассажир, заходя в автобус даже в самом удаленном уголке Нижегородской области, может безопасно оплатить свой проезд любым безналичным способом", - отметил директор компании Юрий Рябиков.

Терминалы системы регистрируют оплату проезда транспортными картами, бесконтактными банковскими картами "Мир", Visa, Mastercard, а также регистрируют оплату проезда наличными средствами. Доступна оплата и платежными сервисами Apple Pay, GPay, Samsung Pay, размещенными на смартфонах.

Пополнить транспортные карты также можно разными способами, в том числе через мобильное приложение "Ситикард", сайт оператора системы и сервис "Сбербанк онлайн".

Пересадочные тарифы, работающие с помощью транспортной карты, позволяют существенно экономить при оплате проезда.

Органы исполнительной власти и пассажирские предприятия, получая от системы объективную информацию о перевезенных пассажирах, о поездках льготников, могут эффективнее управлять общественным транспортом. Система оплаты проезда стала основой для формирования интеллектуальной маршрутной сети Нижегородской агломерации и будет важнейшим компонентом создаваемой в регионе интеллектуальной транспортной системы, добавили в компании.

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