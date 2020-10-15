Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
26 октября 2020 16:52  [59] Инфекционист рассказал, как правильно проверить себя на коронавирус
26 октября 2020 15:25  [127] Транспортные ограничения введут в районе ул. Алексеевской
26 октября 2020 15:23  [167] Нижегородские кафе и рестораны продолжают нарушать COVID-ограничения
26 октября 2020 14:51  [444] Глеб Никитин проверил реализацию нацпроекта в Красных Баках и Воскресенском
26 октября 2020 14:34  [784] Глеб Никитин разъяснил предполагаемый переход на дистанционку в школах после каникул
26 октября 2020 14:23  [142] Нижегородцы смогут попасть на прием в ГИБДД лишь в формате "живой" или электронной очереди
26 октября 2020 13:50  [139] Студенты "Сириуса" отразили кибератаки на олимпийский стадион "Фишт"
26 октября 2020 13:35  [291] Жители Дзержинска обнаружили сомнительные бочки в Оке
26 октября 2020 13:03  [679] Коронавирус за выходные подтвердился у 401 жителя Нижнего Новгорода
26 октября 2020 12:43  [167] Еще один участок дороги отремонтировали в Сергачском районе
Общество

Инфекционист рассказал, как правильно проверить себя на коронавирус

26 октября 2020 16:52  [59] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik рассказал, что показывают тесты на коронавирус и какой из них выбрать, чтобы получить достоверный результат.

Он напомнил, что проверить себя на коронавирус можно несколькими способами - это мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител.

Евгений Тимаков сказал, что у каждого из этих тестов есть своя функция и использовать их нужно строго в определенное время, иначе они теряют смысл.

Например, если человек недавно контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, изучая который специалисты определяют наличие вирусной инфекции и очаги начала размножения, а также антигенный состав коронавируса, если он присутствует.

Евгений Тимаков обратил внимание на то, что тест ПЦР делают двумя способами: либо через носоглотку или через ротоглотку. И результаты этих двух тестов могут отличаться, поэтому инфекционист советует сдавать такой тест, когда мазок из ротоглотки и из носоглотки и смешивают в одной пробирке, что дает более верный результат.

Он предупреждает, что cразу сдавать кровь на антитела бессмысленно, поскольку они начинают формироваться на 7–10-й день болезни.

Евгений Тимаков также советует сдать ПЦР уже после болезни. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph