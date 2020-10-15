Инфекционист рассказал, как правильно проверить себя на коронавирус Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik рассказал, что показывают тесты на коронавирус и какой из них выбрать, чтобы получить достоверный результат.

Он напомнил, что проверить себя на коронавирус можно несколькими способами - это мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител.

Евгений Тимаков сказал, что у каждого из этих тестов есть своя функция и использовать их нужно строго в определенное время, иначе они теряют смысл.

Например, если человек недавно контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, изучая который специалисты определяют наличие вирусной инфекции и очаги начала размножения, а также антигенный состав коронавируса, если он присутствует.

Евгений Тимаков обратил внимание на то, что тест ПЦР делают двумя способами: либо через носоглотку или через ротоглотку. И результаты этих двух тестов могут отличаться, поэтому инфекционист советует сдавать такой тест, когда мазок из ротоглотки и из носоглотки и смешивают в одной пробирке, что дает более верный результат.

Он предупреждает, что cразу сдавать кровь на антитела бессмысленно, поскольку они начинают формироваться на 7–10-й день болезни.

Евгений Тимаков также советует сдать ПЦР уже после болезни. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным.