Глеб Никитин осмотрел объекты, готовящиеся к ремонту на озере Светлояр Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Воскресенский район посетил историко-художественный музей "Китеж", а также побывал на озере Светлояр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Светлояр является "северным полюсом" духовности региона. Сейчас предпринимаются серьезные усилия для развития кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Очевидно, что шаги в этом направлении нужно делать и на севере региона", - сказал Глеб Никитин.

"Посещение Светлояра должно быть максимально комфортным для паломников и туристов. Ремонт требуется деревянному настилу вокруг озера и подходам к воде. Места купания нуждаются в постоянном внимании из-за высокой антропогенной нагрузки", - продолжил губернатор.

"Из бытовых мелочей зачастую складывается общая атмосфера места: это касается и контейнеров для мусора, и указателей. Главным принципом должно быть уважение к истории Светлояра и его роли в культуре нашего народа", - отметил Глеб Никитин.

Также в ходе визита в район обсуждались вопросы увековечивания памяти полного Георгиевского кавалера, героя Первой мировой войны Михаила Павловича Ватрухина.