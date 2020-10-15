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Общество

Память нижегородцев станут увековечивать сразу, а не через пять лет после смерти

26 октября 2020 17:28  [95] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению поддержали внесение изменений в положение, касающееся увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 26 октября.

Начальник правового управления Гордумы Ирина Маслова рассказала, что согласно действующему положению, решение об увековечении памяти человека или события принимается не сразу.

А именно не ранее чем: через один год после смерти людей, чьи заслуги получили официальное признание (почетных граждан Нижнего Новгорода; получателей госнаград СССР и России); через пять лет после смерти других уважаемых людей; через 10 лет после исторического события.

Таким образом, площади, улицы, переулки, проезды, скверы, бульвары и парки могут получить имя не раньше этого срока.

Теперь, если депутаты поддержат это решение на заседании 28 октября, подать документы на присвоение имени можно будет сразу после смерти человека.

Добавим, что депутаты комиссии по МСУ также проголосовали за присвоение переулку в Советском районе имени умершего от COVID-19 заместителя главврача нижегородской больницы Алексея Аристова.

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