Нижегородская область представила проект арт-резиденции на фестивале "Таврида АРТ Moscow" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская область представила масштабный проект арт-резиденции на Конференции креативных индустрий, в рамках фестиваля "Таврида АРТ Moscow", который прошел 24-25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В конференции приняли участие молодые деятели культуры, компании в сфере креативных индустрий, команды арт-резиденций и представители федеральных и региональных властей.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект арт-резиденции получил положительную оценку экспертов и участников форума.

"Наша арт-резиденция – это не просто место, а целая экосистема, включающая в себя большое количество самостоятельных творческих проектов в городе. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода важно объединить усилия всех региональных креативных сообществ и создать необходимые условия для их развития и вовлечения в празднование юбилея", - рассказал Глеб Никитин.

Предполагается, что арт-резиденция объединит сразу несколько прогрессивных городских территорий, сообществ и организаций: региональный молодежный центр "Высота", центр культуры "Рекорд", арт-кластер "Нижполиграф" с флагманским резидентом – компанией Dreamlaser, который станет драйвером формирования мультимедийного арт-пространства "ЦЕХ". Кроме того, в резиденцию войдут АНО "Центр 800", АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" и другие площадки.

Нижегородская область впервые презентовала концепцию арт-резиденции в августе 2020 года в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида-АРТ" и успешно защитила концепцию проекта перед членами экспертной комиссии.

В 2021 году в качестве площадок арт-резиденции откроются региональный молодежный центр "Высота" и центр культуры "Рекорд". Еще одна площадка – экспериментальное пространство "ЦЕХ" в "Нижполиграфе" – получила грантовую поддержку АНО "Центр 800" и уже запущена в тестовом формате. В течение года там пройдет показ инсталляций, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, а также планируется создание экспозиций, разработанных вместе с представителями креативных индустрий.