Нижегородская область в 2021 году удвоит объем средств на поддержку местных инициатив Общество

Нижегородская область в 2021 году планирует увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В 2021 году на поддержку ППМИ предусмотрено 730 млн рублей: сумма учтена в проекте областного бюджета на следующий год, который уже внесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

Как сказал Глеб Никитин, программа поддержки местных инициатив в 2020 году вновь доказала свою эффективность и нуждается в расширении.

"Количество инициатив жителей растет год от года. В 2020-м был установлен рекорд - городские и сельские поселения подали на конкурс 798 заявок. И мы приняли решение о расширении программы даже в непростых экономических условиях. Надеюсь, что депутаты поддержат инициативу правительства. Конкурсный отбор по программе местных инициатив на 2021 год пройдет уже в ноябре этого года", - объяснил губернатор.

В 2020 году в рамках проекта поддержки местных инициатив в Нижегородской области реализуется 467 программ на общую сумму субсидии из областного бюджета - 363 млн рублей. По состоянию на 22 октября, реализовано 416 местных инициатив (или 89% от реализуемых программ) на территории 45 районов и городских округов. Полностью завершились работы на территории 30 муниципалитетов.

Проект закона об областном бюджете на 2021 год в первом чтении будет рассмотрен на ноябрьском заседании Законодательного собрания. Во втором, окончательном, чтении главный финансовый документ региона должен быть принят не позднее 22 декабря.

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) реализуется на территории Нижегородской области с 2013 года. Его суть в том, чтобы поддержать инициативы социальной направленности, подготовленные и осуществляемые при широком участии населения.

Всего за период с 2013-го по 2020 год успешно реализовано порядка 2800 программ. Число благополучателей от реализации местных инициатив в 2013 году составляло 78 тысяч человек, в 2014-м – 460 тысяч человек, а в 2015-2020-х превышало 1,5 млн человек ежегодно.